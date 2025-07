Festival Marés Vivas em Gaia tem cinco palcos, uma roda gigante e um slide

O festival Marés Vivas, que decorre de sexta-feira a domingo em Gaia, vai ter pela primeira vez uma roda gigante e slide no recinto onde artistas se vão dividir por cinco palcos, revelou o diretor da PEV Entertainment.

"Este ano estamos muito mais bem preparados para receber as pessoas porque, além de um cartaz incrível, temos muitas novidades, nomeadamente uma roda gigante e um slide e, além disso, muitos momentos programados de diversão", disse Jorge Lopes.

Apesar de manter os cinco palcos habituais, a sua localização, à exceção do principal, foi alterada para lhes dar "maior dignidade e dimensão" e também devido à colocação da roda gigante.

Na zona da roda gigante foi criada uma zona mais lúdica com atividades, acrescentou.

Além destas alterações, o recinto do Marés Vivas, que se realiza no antigo parque de campismo da Madalena, em Gaia, tem uma nova zona de casas de banho, vários pontos de disponibilização de água e protetor solar e uma área de restauração maior e com mais diversidade, contou.

Antevendo um "grande festival", Jorge Lopes revelou que os dias de sexta-feira e domingo estão esgotados e o de sábado está já "praticamente esgotado". .

Por dia, o recinto do Marés Vivas vai acolher 40 mil pessoas e vários artistas nacionais e internacionais.

No primeiro dia, o palco principal recebe a banda de rock alemã Scorpions, a banda de tributo aos Linkin Park Hybrid Theory e os portugueses Xutos & Pontapés. .

No sábado, é a vez dos Thirty Seconds to Mars, Miguel Araújo e os Quatro e Meia, Nena e Joana Almeirante e Luís Trigacheiro e Buba Espinho subirem ao palco. .

Já o último dia cabe aos artistas Calema, Pedro Sampaio, Ozuna e Nenny. .

Jorge Lopes ressalvou que o objetivo é ter um cartaz diversificado e com diferentes estilos musicais que agrade a diferentes gerações e idades. .

"O importante é que o público se reveja em algum artista, mas também no espaço do recinto, nas atividades de lazer e momentos de diversão", sustentou. .

"O Marés Vivas tem tido esta capacidade ao longo dos anos de fidelizar o público", concluiu Jorge Lopes. .