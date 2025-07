Morreu Connie Francis, cantora do êxito do TikTok "Pretty Little Baby"

Connie Francis, a cantora pop norte-americana que liderou as tabelas de vendas nas décadas de 1950 e 1960 com canções que abrangem diversos géneros, como o amor juvenil e a desilusão amorosa, morreu na noite de quarta-feira, informou o seu agente. Tinha 87 anos.

Francis tinha sido hospitalizada no início de julho com fortes dores pélvicas, tendo passado algum tempo nos cuidados intensivos, acrescentou o seu manager, Ron Roberts, que não divulgou o local nem a causa da morte.

Com uma voz potente e clara, que podia ser ao mesmo tempo animada e melancólica, Francis vendeu dezenas de milhões de discos no final dos anos 50 e início dos anos 60, incluindo o êxito apaixonado e eufórico "Stupid Cupid" e as canções melosas e sentimentais "Who's Sorry Now" e "Where the Boys Are".

Em 1960, aos 21 anos, tornou-se a primeira mulher a ocupar o primeiro lugar na tabela Billboard Hot 100 com o lançamento de "Everybody's Somebody's Fool". Gravou a canção em alemão – "Die Liebe ist ein seltsames Spiel" – e tornou-se uma poliglota fervorosa em estúdio, lançando covers dos seus êxitos em italiano, espanhol e várias outras línguas.

Francis nasceu a 12 de dezembro de 1937, em Newark, New Jersey, filha de pais italo-americanos que lhe chamaram Concetta Franconero. Um caça-talentos na década de 1950 incentivou-a a mudar o seu nome artístico para algo que os DJ de rádio pudessem achar mais fácil de pronunciar.

Nas suas memórias, descreve o seu pai, que lutava para sobreviver como operário nos estaleiros e fábricas de Nova Iorque, como a força mais poderosa da sua vida, ajudando-a a aprender a tocar acordeão quando era criança.

"Eu tocava acordeão como fazia tudo na vida – com uma vingança!", escreveu. "A música tornou-se o meu único foco na vida".

Foi a seu pedido, escreveu Francis, que gravou aquele que viria a ser o seu primeiro êxito: "Who's Sorry Now". Foi por insistência do pai que deixou de namorar com o cantor Bobby Darin, na década de 1950. Descreveu não ter fugido com Darin como um dos maiores arrependimentos da sua vida.