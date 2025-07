CBS cancela o programa 'The Late Show with Stephen Colbert' por razões “financeiras”

O “The Late Show with Stephen Colbert”, o programa noturno mais visto da televisão norte-americana e uma plataforma frequente de sátira dirigida ao Presidente Donald Trump, terminará os seus dez anos de emissão na CBS em maio de 2026, informou a estação na quinta-feira.

A emissão vai ser retirada da grelha da CBS e Stephen Colbert não será substituído. Até ao fim da atual temporada, continuarão a ir para o ar novos episódios, explica um comunicado da empresa.

"Trata-se de uma decisão puramente financeira, num contexto desafiante de fim de noite. Não está relacionada de forma alguma com o desempenho do programa, com o conteúdo ou com outros assuntos que estejam a acontecer na Paramount", afirmaram os executivos da CBS no comunicado.

A Paramount Global PARA.O, a empresa-mãe da CBS, está a tentar obter a aprovação da Comissão Federal de Comunicações dos EUA para uma fusão de 8,4 mil milhões de dólares com a Skydance Media.

Este mês, a Paramount concordou em resolver uma ação judicial intentada por Trump sobre uma entrevista com a sua antiga adversária democrata, Kamala Harris, que o programa “60 Minutes” da CBS transmitiu em outubro.

Na emissão desta quinta-feira, Stephen Colbert disse que foi informado do cancelamento do seu programa na noite anterior. O público vaiou e Colbert respondeu: “Sim, partilho dos vossos sentimentos”.

"Não estou a ser substituído. Tudo isto está a desaparecer", disse o comediante de 61 anos.