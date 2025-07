Tomorrowland arrancou com novo palco construído em tempo recorde

Mais de 850 dj, incluindo 14 brasileiros, atuam este fim de semana e no seguinte no festival de música eletrónica Tomorrowland, na cidade belga de Boom, que arranca esta tarde com normalidade, apesar do incêndio no palco principal.

Na quarta-feira à tarde, dois dias antes do início oficial previsto, o palco principal do mítico festival belga - cujo tema deste ano é um universo mágico do mundo do gelo -, ficou em chamas, que destruíram por completo uma estrutura maciça com 45 metros de altura e 160 metros de largura e mais de 2.000 elementos atmosféricos, incluindo luzes, pirotecnia, fontes de água e cascatas.

Desde este incidente sem causas conhecidas e que não causou feridos, a organização prometeu soluções para a zona do palco principal e, após anunciar que o festival se iria manter, revelou hoje que foi construída a tempo uma estrutura alternativa, com oito metros de altura e 70 metros de largura, cerca de um terço do tamanho da original.

"As nossas equipas estão a trabalhar dia e noite, de alma e coração, para transformar o impossível em realidade: o Tomorrowland Bélgica 2025 abrirá as portas às 14:00", indicou a organização em comunicado.

Segundo a organização do mítico festival de música eletrónica, "está planeada uma configuração alternativa para o palco principal, que abrirá às 16:00, enquanto se aguardam alterações de última hora".

Previsto está que os artistas atuem nos horários marcados.