Bélgica. Mulher morre na primeira noite do festival Tomorrowland

Uma mulher canadiana de 35 anos morreu na noite de sexta-feira, quando assistia à abertura do festival de música eletrónica Tomorrowland.

A morte resultou de uma queda durante o festival, segundo avançou o Ministério Público de Antuérpia, a cidade onde se realiza o festival.

As equipas de emergência tentaram reanimar a mulher, mas acabou por morrer no hospital, onde entrou em estado crítico.

O Tomorrowland recebe todos os anos mais de 400 mil pessoas, de mais de 200 nacionalidades diferentes, em apenas dois fins de semana.

Na quarta-feira, dois dias antes da abertura do festival, um incêndio destruiu o palco principal do recinto.

Após o ocorrido, os organizadores decidiram manter aberto o acesso a todo o recinto e montaram um novo palco em menos de 24 horas.

Antes do arranque do festival, a Procuradoria-Geral de Antuérpia anunciou que o Instituto Nacional de Criminalidade e Criminologia (NCIC) iria instalar, pelo segundo ano consecutivo, um laboratório móvel de despistagem de drogas no recinto do Tomorrowland, devido à crescente disseminação de novas substâncias psicoativas e de cocktails de diferentes drogas nos últimos anos.