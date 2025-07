​Demite-se CEO "apanhado" em concerto dos Coldplay

“Como afirmamos anteriormente, a Astronomer está comprometida com os valores e a cultura que nos guiaram desde a nossa fundação. Espera-se que os nossos líderes estabeleçam o padrão de conduta e responsabilidade e, recentemente, esse padrão não foi cumprido”, lamenta a empresa.

A decisão foi anunciada este sábado pela empresa norte-americana da área do software, numa publicação na rede social Linkedin .

O CEO da empresa tecnológica Astronomer, Andy Byron, demitiu-se após ser filmado durante um concerto dos Coldplay abraçado a uma colega de trabalho. O problema é que o Byron é casado com outra mulher.

O “caso” a envolver o CEO da Astronomer aconteceu no Gillette Stadium, em Boston, no estado norte-americano do Massachusetts e tornou-se viral nos últimos dias nas redes sociais.

Durante um concerto dos Coldplay, Andy Byron e a diretora de recursos humanos da empresa, Kristin Cabot, foram “apanhados” pelas câmaras e apareceram nos écrans gigantes quando estavam abraçados.

Após se aperceberam que estavam a ser filmados, Andy Byron fugiu do plano e Kristin Cabot virou costas à câmara, visivelmente embaraçados.

A situação não passou despercebida ao vocalista dos Coldplay. “Ou estão a ter um caso, ou são muito tímidos”, brincou Chris Martin.