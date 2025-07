"Experiência muito diferente e entusiasmante". Ricardo Ribeiro com a orquestra na Casa da Música

A Orquestra Portuguesa de Guitarras e Bandolins (OPGB) regressa à Casa da Música este sábado, dia 19, com um "convidado de luxo": Ricardo Ribeiro, um dos nomes de uma lista que integra também Cuca Roseta, Hamilton de Holanda e Tiago Nacarato.

A OPGB destaca-se ao conjugar um repertório clássico com as expressões de uma tipologia mais popular, numa convivência operativa distinta, mas que realça a versatilidade da junção instrumental na forma como corresponde aos diferentes desafios a que se propõe.

Ricardo Ribeiro é, atualmente, uma grande referência da música portuguesa e não somente do género do fado.

O convite por parte da OPGB surgiu, segundo o próprio, de forma muito "natural". À Renascença, Ribeiro diz que "eles também sabiam que o meu segundo instrumento - sendo o primeiro a voz -, é a guitarra clássica. Portanto, eu estudei uns rudimentos e eles sabiam que eu tenho particular ternura e afeição pela guitarra, e daí convidarem-me".

A expressão "cordas" e os "vocais" são típicos e moldados pela originalidade do canto e timbre do fadista. Desta forma, a colaboração entre a Orquestra e o fadista resulta na fusão destas duas expressões, ou seja, as "cordas vocais", pode ler-se no comunicado divulgado.

A parceria vai incubir-se de apresentar clássicos do repertório de Ricardo Ribeiro, mas "a grade surpresa é, de facto, estar acompanhado por bandolins e guitarras, o que torna a coisa muito interessante em termos de arranjos".

Sendo a primeira vez que o fadista vai atuar com o conjunto e questionado sobre como é cantar com uma Orquestra maior, o convidado afirma ser "uma experiência muito diferente e entusiasmante".

"O fado é geralmente acompanhado com um trio tradicional, portanto guitarra portuguesa, viola e viola baixo e, neste caso, são várias guitarras e bandolins. Portanto, haverá muitos mais contracantos, mais coisas a acontecer diante da música e com as palavras que vai torná-las ainda mais interessantes do que elas já são, e muito mais vivas".

Do repertório apresentado vão fazer parte as "Mondadeiras", o "Fadinho Alentejano", o "Com que voz" e até a "Gaivota", da Amália Rodrigues, "alguns temas conhecidos não do meu repertório e outros do meu repertório", esclarece o fadista. Por seu turno, num momento introdutório, a Orquestra vai dar a conhecer "CPO Rhapsody", do compositor Stefano Squarzina, a "Suite Española, Op.47" do compositor, pianista e dramaturgo espanhol Isaac Albéniz e "Gli Angeli del Monte Velino", do compositor e intérprete transalpino Francesco Civotireale. Nestes momentos, a OPGB irá ser dirigida pelo maestro Hélder Magalhães.

Ricardo Ribeiro diz ainda à Renascença que cantar as "Mondadeiras", será um momento particularmente emotivo ou até desafiante, uma vez que "é um tema bastante exigente e eles fizeram um arranjo muito bonito, baseado no que já havia, mas com outras cores e outras texturas, o que vai tornar a coisa muito emocionante".

Além disto, vai ser também possível ouvir um conjunto de coros ligados ao concelho onde a Orquestra se encontra sediada, mais especificamente, em Gondomar: o Orfeão Juvenil do Orfeão de Rio Tinto, dirigido pela maestrina Andrea Lopes, o Coro Infantil e Juvenil do Conservatório de Música de Gondomar, o Coro Per Cantare e o Coro Per Vocalis, grupos tutelados pelas maestrinas Sandra Monteiro e Sílvia Dias.

Para o fadista é "sempre um privilégio e uma alegria imensa ir tocar à Casa da Música", já que "é um sítio onde se respira música, onde as paredes cantam e tocam".

Este concerto surgiu no âmbito de uma mini-difressão levou os mesmos intérpretes a Macedo de Cavaleiros no dia 18 de julho, e vai levar, no dia 20, às 18h00, ao Teatro Ribeiro da Conceição, em Lamego.

O concerto na Casa da Música terá início às 18h00 e os bilhetes têm um preço que se situa entre os 7,50 e os 15 euros. No entanto, há possibilidade de desconto para quem tem o cartão de amigo da Casa da Música.