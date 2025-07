Há obras de arte digitais à solta nas ruas do Porto

No total são 13 obras de arte digitais de 13 artistas, que estão espalhadas por outros tantos locais do centro da cidade e formam a Galeria Digital do Porto, inaugurada este sábado, e apresentada como o primeiro circuito de arte pública digital do país.

Na prática, nos 13 locais identificados num mapa estão colocados pequenos pilares, ou marcos, que contêm um QR Code que pode ser lido através de um telemóvel ou de um tablet. A partir daí, no ecrã, será possível ver uma obra de arte visual, virtualmente instalada no local, ou então será possível ouvir uma obra de arte sonora relacionada com aquele espaço.

Já segue a Informação da Renascença no WhatsApp? É só clicar aqui



Na inauguração da galeria digital, o vice-presidente da Câmara do Porto, Filipe Araújo, disse tratar-se de “uma nova forma dos artistas poderem comunicar os seus trabalhos”, e ver como eles “olham para a cidade, numa conjugação entre o mundo físico e o mundo digital”.

Dez destes artistas foram convidados “através de uma convocatória aberta” a “apresentarem os seus trabalhos”, sendo depois selecionados. Os restantes três foram convidados diretamente a apresentar as suas obras.