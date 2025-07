Expo2025. Pavilhão em Osaka "já deu frutos" na promoção de Portugal

Com a Expo 2025 Osaka a meio, o diretor do Pavilhão de Portugal, Bernardo Amaral, diz que o espaço "já deu frutos" na promoção das empresas lusas e da cooperação com instituições japonesas.

Bernardo Amaral revelou esta domingo que seis entidades portuguesas já firmaram acordos desde a abertura do evento, em 13 de abril, incluindo a Universidade Católica que irá cooperar com a Universidade Sophia, situada em Tóquio.

A CorksRibas, com sede em Santa Maria da Feira, que foi um dos fornecedores da cortiça usada no Pavilhão de Portugal, assinou uma nova parceria com a empresa japonesa Toa-Cork "para os próximos dez anos", referiu.

O Turismo de Portugal firmou um acordo com a homóloga nipónica e a Better With Almonds, uma produtora de amêndoas de Idanha-a-Nova, "teve um excelente encontro com um distribuidor japonês", acrescentou o dirigente.

"Só nos enche de orgulho passados três meses haver efetivamente estes negócios já realizados. Estamos certos que nos próximos dois, três anos os números serão muito maiores", garantiu Amaral.

O diretor do Pavilhão de Portugal disse não ter dúvidas de que o investimento global de cerca de 21 milhões de euros no projeto valeu já a pena pela "atração mediática" e pelo número de visitantes.