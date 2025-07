Morreu Ozzy Osbourne, vocalista dos Black Sabbath e pioneiro do heavy-metal

" É com mais tristeza do que meras palavras podem transmitir que temos que informar que nosso amado Ozzy Osbourne faleceu esta manhã ."

O vocalista fundador do grupo britânico Black Sabbath e do movimento heavy-metal deu um concerto de despedida há duas semanas, na cidade natal de Birmingham.

Além dos Black Sabbath, formados por Ozzy, Tony Iommi, Geezer Butler e Bill Ward, o espetáculo "Back to the Beginning" juntou alguns dos maiores nomes do rock e do metal, como Metallica, Slayer, Guns & Roses, Tool, Tom Morelo, Nuno Bettencourt, entre outros.

"Estou de cama há seis anos, não fazem ideia de como me sinto", disse Ozzy Osbourne à plateia nessa noite, reconhecido pela presença dos espectadores. "Obrigado do fundo do coração", afirmou.



O espetáculo angariou cerca de 190 milhões de dólares que vão ajudar unidades de saúde de Birmingham.

"Back to the Beginning" bateu o recorde de receitas para um concerto de solidariedade, ultrapassando o "Live Aid" e o "FireAid".

Ozzy Osbourne é o nome artístico de John Michael Osbourne, nascido em Aston, Birmingham, em 1948, numa família operária. A pobreza e o abuso sexual por rapazes mais velhos marcaram a infância que definiu como terrível, numa entrevista ao Daily Mirror, em 2003. "Parecia não ter fim", disse.



Com os Black Sabbath, Ozzy Osbourne lançou uma dezena de álbuns de estúdio: Black Sabbath (1970), Paranoid (1970), Master of Reality (1971), Vol.4 (1972), Sabbath Bloody Sabbath (1973), Sabotage (1975), Technical Ecstasy (1976), Never Say Die! (1978), 13 (2013) e The End (2016).