Morreu Ozzy Osbourne, vocalista dos Black Sabbath e pioneiro do heavy-metal. Tinha 76 anos.

A notícia foi divulgada esta terça-feira através de um comunicado assinado pela mulher Sharon Osbourne e os três filhos, Kelly, Jack e Aimee.

"É com mais tristeza do que meras palavras podem transmitir que temos que informar que nosso amado Ozzy Osbourne faleceu esta manhã."

Ozzy Osbourne morreu rodeado pela "família e cercado de amor", adianta a mensagem, que termina com um apelo ao respeito pela privacidade neste momento de luto.

O vocalista fundador do grupo britânico Black Sabbath, fundador do movimento heavy-metal, deu um concerto de despedida há duas semanas, na cidade natal de Birmingham.

Além dos Black Sabbath, o espetáculo "Back to the Beginning juntou alguns dos maiores nomes do rock e do metal, como Metallica, Slayer, Guns & Roses, Tool, Tom Morelo, entre outros.

O espetáculo angariou cerca de 190 milhões de dólares para obras de beneficiência.

[em atualização]