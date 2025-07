"Superman" leva a um aumento de 500% nas pesquisas para adotar cães

O novo filme "Superman" levou a um aumento de mais de 500% em termos relacionados com a adoção de cães, segundo dados da Google.

Isto porque uma das personagens mais faladas, desde que o primeiro trailer foi divulgado, é Krypto, o animal de estimação do Super-Homem. Trata-se de um cão que voa e também tem superforça, como o seu dono.

É uma personagem recorrente da banda desenhada e, há poucos anos, até foi protagonista do filme de animação "DC League of Super-Pets". No entanto, a nova longa-metragem do realizador James Gunn trouxe um novo destaque à personagem.

De resto, o aspeto do animal em "Superman" é baseado no cão do cineasta, Ozu, que foi salvo de uma situação de abuso. Segundo o novo responsável pelos filmes dos heróis da DC, a adoção de Ozu desbloqueou o processo criativo do novo blockbuster.

Em 2024, só nos Estados Unidos, cerca de cinco milhões de cães e gatos entraram no sistema de adoção de animais, nos canis. Muitos arriscam ser abatidos, se não encontrarem um novo lar.