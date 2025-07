"Ah Amália - Living Experience". O acesso é gratuito no dia em que se celebra o seu 105.º aniversário

Esta quarta-feira, dia 23 de julho, o Porto celebra Amália Rodrigues. No dia em que Amália Rodrigues faria 105 anos, as portas de "Ah Amália - Living Experience", na Immersivus Gallery, situada na Alfândega do Porto, abrem-se aos que pretendem homenagear a fadista.

Esta é uma "experiência única que envolve todos os sentidos e explora as múltiplas dimensões da sua vida e obra", pode ler-se no comunicado divulgado.

"Ah Amália - Living Experience", é a primeira biografia imersiva dedicada a uma personalidade portuguesa e chegou à cidade invicta em maio, depois de uma primeira apresentação em Marvila, Lisboa, em 2024. A exposição convida o público de todas as idades e geografias a assinalar este dia "com um mergulho multissensorial no universo de Amália".

Numa junção de história e tecnologia, esta mostra percorre alguns dos momentos mais marcantes da vida de Amália Rodrigues de uma forma que acaba a ser transversal, interativa e integrada. Desta forma, pode dar-se a conhecer a fadista, tanto a nível artístico, como enquanto pessoa, em dimensões que são, ainda, pouco conhecidas do público.

A exposição tem como principal objetivo manter vivo o legado de Amália e do fado português de forma envolvente, cativante e com uma linguagem transgeracional, adaptada aos dias atuais. Aqui, a exposição transcende as barreiras da figura enquanto fadista. Através das tecnologias imersivas e interativas, da realidade virtual e do holograma à escala real,transporta-se a fadista para o século XXI "em toda a sua expressividade e autenticidade", fazendo assim revisitar a história de uma "mulher mais relevante e atual do que nunca".

No Porto, "Ah Amália", conta com duas instalações interativas originais, que foram desenvolvidas pelo ateliê criativo OCUBO.



O acesso neste dia é gratuito - por se celebrar o dia do seu aniversário - e a exposição estará disponível entre as 15h00 e as 19h00, com sessões a ocorrem de 30 em 30 minutos.