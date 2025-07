Carlos Ascenso André e J. Rentes de Carvalho vencem Prémio D. Diniz

Os escritores Carlos Ascenso André e J. Rentes de Carvalho venceram o Prémio D. Diniz, atribuído pela Fundação Casa de Mateus.

Em comunicado, a instituição localizada em Vila Real, revela que o prémio distingue, entre as obras publicadas em 2023, Carlos Ascenso André pela sua tradução de Arte de Amar, de Ovídio e, entre as obras publicadas em 2024, J. Rentes de Carvalho, pela sua obra Cravos e Ferraduras.

“A nova versão de Arte de Amar, de Ovídio, destaca-se como a primeira tradução portuguesa feita diretamente do original latino e publicada em edição bilíngue. Esta obra insere-se num notável movimento editorial de regresso aos clássicos, revelando ao leitor contemporâneo toda a riqueza e complexidade do verbo ‘amar’, tal como o concebeu Ovídio, da sedução à transgressão, da liberdade à obsessão, do prazer à sátira”, lê-se na nota.

Já Cravos e Ferraduras, de J. Rentes de Carvalho, “oferece um retrato acutilante de Portugal, atravessando os cinquenta anos do 25 de Abril. Com o olhar arguto que lhe é característico, o autor reúne dezenas de textos - contos, crónicas e textos diarísticos - em que observa o país de ontem e de hoje, revelando, com rara mestria, as suas continuidades e contrastes”.

Para o júri do Prémio D. Diniz, composto por Fernando Pinto do Amaral, Pedro Mexia e Mário Cláudio, Rentes de Carvalho “faz com os portugueses o que fez em Com os Holandeses, vê gente com virtudes e defeitos, manhosos como só nós sabemos, enquanto doseia, como só ele sabe, o sarcasmo e a empatia”.

O Prémio D. Diniz, atribuído pela Fundação da Casa de Mateus desde 1980 distingue anualmente uma obra de poesia, ensaio ou ficção ou a tradução portuguesa de uma obra fundamental do cânone literário.

Em 2023 o Prémio D. Diniz foi atribuído a Jorge Calado, com Mocidade Portuguesa (Imprensa Nacional-Casa da Moeda), e em 2022 a José Tolentino Mendonça, com Introdução à Pintura Rupestre (Assírio & Alvim).

A lista de premiados inclui, entre muitas outras personalidades, Agustina Bessa Luís (1980), José Saramago (1984), Eduardo Lourenço (1995), António Lobo Antunes (1999), Maria Teresa Horta (2011) ou Jorge Silva Melo (2021).

O Prémio D. Diniz tem o apoio da Direção-Geral do Livro, dos Arquivos e das Bibliotecas. A cerimónia de entrega dos prémios terá lugar na Fundação da Casa de Mateus, em data a anunciar.