​"Ozzy para sempre". Dos Metallica a Elton John, o mundo da música chora morte do "Padrinho do Metal"

“Herói, ícone, pioneiro, inspiração, mentor e, acima de tudo, amigo”. Foi assim que os Metallica reagiram à morte de Ozzy Osbourne, vocalista dos Black Sabbath, esta terça-feira, aos 76 anos.

"É impossível expressar em palavras o que Ozzy Osbourne significou para o Metallica", escreveu nas redes sociais o grupo norte-americano formado por James Hetfield, Lars Ulrich, Kirk Hammett e Rob Trujillo.

Os Metallica recordam como Ozzy e a mulher e agente, Sharon, acreditaram “em nós e transformaram as nossas vidas e carreiras”. “Ele ensinou-se a jogar nas grandes ligas, sendo ao mesmo tempo caloroso, acolhedor, envolvente e brilhante”, refere a banda de São Francisco, que esteve na origem do movimento trash-metal e faz parte dos chamados “Big Four” do metal norte-americano, juntamente com Slayer, Megadeth e Anthrax.

Tony Iommi, guitarrista e colega de Ozzy nos Black Sabbath, fala numa notícia “devastadora” e considera que “perdeu um irmão”. “Não posso acreditar que o meu querido amigo Ozzy morreu duas semanas depois do nosso concerto no Villa Park. Nunca haverá ninguém como ele”, escreveu Tony Iommi. Nas redes sociais dos Black Sabbath foi deixada uma mensagem simples e poderosa: “Ozzy para sempre”.

Ronnie Wood, guitarrista dos Rolling Stones, diz estar “muito triste” com a morte de Ozzy, também conhecido como “Príncipe das Trevas”, e recordou o recente concerto de despedida “Back to the Beginning”, que juntou estrelas da música rock. "Estou muito triste em saber da morte de Ozzy Osbourne. Que concerto de despedida adorável ele fez no Back To The Beginning, em Birmingham", afirma Ronnie Wood.

Uma das maiores estrelas da pop das últimas décadas, Elton John também deixou uma mensagem de despedida. "É muito triste saber da notícia do falecimento de Ozzy Osbourne. Ele era um amigo querido e um grande pioneiro que garantiu seu lugar no panteão dos deuses do rock – uma verdadeira lenda. Ele também foi uma das pessoas mais engraçadas que já conheci. Sentirei muita falta dele. Para Sharon e família, envio as minhas condolências e o meu amor", escreveu Elton John nas redes sociais. O cantor Rod Stewart também deixou uma mensagem sentida: "Tchau, tchau, Ozzy. Dorme bem, meu amigo. Vejo-te lá em cima — mais tarde, não mais cedo."