Festival Utopia de Braga ruma à Colômbia

Depois de duas edições em Braga, o Festival Utopia atravessa o Atlântico. Na sua primeira internacionalização, o evento leva à Colômbia autores como Valter Hugo Mãe, Afonso Cruz, Joana Bértholo ou o poeta Fernando Pinto do Amaral.

A partir de hoje e até dia 27, o Festival Utopia leva às cidade de Bogotá e Medellín vários encontros que cruzam escritores portugueses e colombianos. Nesta primeira edição latino-americana, o Utopia conta com a curadoria do ensaísta e pessoano Jerónimo Pizarro.

O académico colombiano revela que o Utopia contará na Colômbia com “oficinas de ilustração e mesas de reflexão, propondo percorrer temas urgentes como a crise ecológica, os vínculos entre literatura e natureza, o papel da cultura na transformação das cidades e o potencial ético da memória”.

A programação que conta também com a livreira e mediadora de leitura Mafalda Milhões, o diretor da Direção Geral do Livro, Arquivos e das Bibliotecas, Luís Santos e a escritora Susana Moreira Marques vai decorrer em espaços emblemáticos de ambas as cidades colombianas, como a Biblioteca Luis Ángel Arango, em Bogotá e os Claustros de San Ignacio, em Medellín.

O diretor executivo do Festival Utopia, Paulo Ferreira avança que “a internacionalização do Utopia é o primeiro passo na construção de uma marca global de encontros literários”. Também Jerónimo Pizarro indica que “o Festival Utopia não leva apenas livros. Leva perguntas, escuta e o desejo de pensar em conjunto”.

Esta primeira internacionalização do Utopia conta com a presença institucional das autarquias de Braga e Guimarães. Esta embaixada cultural vai manter uma série de contatos com instituições colombianas com vista a estreitar laços.

Braga que é a atual Capital Portuguesa da Cultura e Guimarães que será em 2026 Capital Verde Europeia apostam em contatos bilaterais. “Esta presença pretende marcar o início de um intercâmbio vivo entre territórios que acreditam na cultura como motor de futuro”, aponta o programa.

Esta internacionalização que tem o apoio da DGLAB, Jerónimo Martins, Imprensa Nacional - Casa da Moeda e do Instituto Camões vai contar com a participação de importantes nomes da literatura colombiana, entre eles Héctor Abad Faciolince, Pilar Quintana, Pilar Gutierrez ou Lina Parra.

A próxima edição do Festival Utopia em Portugal decorre de 14 a 23 de novembro, em Braga.