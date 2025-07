O mundo vive uma "crise de imaginação", mas "a literatura está aí para criar mais 'problemas'"

Em sintonia, também a autora colombiana Fernanda Trías considerou que “a literatura existe para colocar perguntas. O leitor começa a explora e a perguntar-se”, explicou a escritora de “Mugre”. No seu entendimento, “há um trabalho colaborativo com o leitor”.

Na opinião de Bértholo, que tem estado este último mês na Colômbia, “o mais difícil é que um livro possa mobilizar e crie um clima de empatia com o leitor, mas sem moralizar”. A escritora portuguesa admitiu, perante a plateia do auditório cheia, que os livros que em si “provocaram mudanças” foram “os que não tinham soluções”.

Na conversa moderada por Camilo Hayos, Joana Bértholo, autora de “Ecologia” (ed. Caminho), apontou que acredita no papel da literatura, numa altura em que considera se vive “uma crise da imaginação ”.

O arranque do Festival Utopia , na Colômbia, começou com uma conversa em torno da literatura e o ambiente. Na Biblioteca Luis Ángel Arango, no centro histórico da cidade, a conversa juntou as autoras Joana Bértholo, de Portugal, e Fernanda Trías, da Colômbia.

"Não podemos estar de fora"



As autoras que se assumiram como pessoas “da cidade”, mas que têm uma relação com a natureza, discorreram também sobre os temos atuais. Joana Bértholo é crítica do atual sistema.

“Acho que um dos grandes desafios do nosso tempo é que não podemos estar de fora. Façamos o que façamos, fazemos parte do sistema, e, o problema, é o sistema. Daí essa frase quase aforística, mas para mim muito importante, de que há uma crise da imaginação, porque temos de imaginar um outro sistema”.

Falando sobre o medo, Fernanda Trías confessou não se sentir “em posição de gerar uma solução”. “Estou no meio do furacão e quero coletivizar a angústia. Não tenho certezas, para dar respostas tenho de ter certezas e não tenho”, admitiu.

Por seu lado, respondendo a uma pergunta do público e falando sobre Portugal, Bértholo alertou para “o projeto do capitalismo de controlar tudo e de políticos que prometem que vai estar tudo muito controlado e que o desconhecido, o diferente, o exótico e longínquo não vão causar danos”.

A autora mostra-se muito preocupada, porque “segundo os especialistas, os fenómenos climáticos extremos vão ser mais frequentes e a emigração provocada por problemas climáticos vai aumentar”.

Joana Bértholo fala numa “tensão no espaço europeu”. “Estamos com mais resistência ao que vem de fora e sabemos que esses fluxos migratórios vão aumentar. Para mim é a receita do desastre, mas sigo sendo otimista”, rematou a autora portuguesa.

O Festival Utopia que nasceu em Braga em 2023, segue nesta rota da sua primeira internacionalização, quinta-feira rumo a Medellín.