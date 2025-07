Segundo fim de semana do Tomorrowland começa esta sexta-feira após incidentes no primeiro

O segundo fim de semana do festival de música eletrónica Tomorrowland arranca hoje na cidade belga de Boom, contando no sábado com a atuação do português Diego Miranda, após incidentes incluindo um incêndio no palco principal.

Segundo o balanço feito pela organização, o primeiro fim de semana "da loucura" do festival, há uma semana, foi repleto de "amor, união e momentos inesquecíveis", tendo sido encerrado pelo conhecido dj francês David Guetta.

Dois dias antes do início oficial, a 16 de julho, o palco principal do mítico festival belga - cujo tema deste ano é um universo mágico do mundo do gelo -, ficou em chamas, que destruíram por completo uma estrutura maciça com 45 metros de altura e 160 metros de largura e mais de 2.000 elementos atmosféricos, incluindo luzes, pirotecnia, fontes de água e cascatas.

Desde este incidente sem causas conhecidas e que não causou feridos, a organização prometeu soluções para a zona do palco principal e construiu em 48 horas uma estrutura alternativa, com oito metros de altura e 70 metros de largura, cerca de um terço do tamanho da original, mais tecnológica. Esse novo palco ficou à frente do antigo, vendo-se os escombros.

Isto permitiu realizar o festival como planeado.

A organização ainda não divulgou se, neste segundo fim de semana, manterá a mesma estrutura ou se tentará recriar o palco principal original, mas deverá optar por manter.

Apesar deste "renascer das cinzas" do festival após o incêndio, registaram-se outros incidentes no fim de semana passado, como a morte de uma mulher canadiana de 35 anos na sexta-feira passada à noite, cujas causas ainda não foram conhecidas, apesar de suspeitas de consumo de droga, segundo a polícia e a imprensa local.

Acresce que a polícia local intercetou 10 traficantes e 180 consumidores de droga no recinto do Tomorrowland, tendo ainda aplicado multas totais de 45.900 euros.

Foram também detidos para inquérito e depois libertados dois homens israelitas presentes no festival membros do exército de Israel, acusados de crimes de guerra e de genocídio cometidos na Faixa de Gaza e que exibiram a bandeira da sua unidade.

Um homem belga de 27 anos foi ainda detido por suspeita de violação no parque de campismo do Tomorrowland.

Nesta edição do festival, que começou em 2005 e decorre numa área equivalente a 63 campos de futebol após 53 dias de montagem, o tema é "Orbyz" e remete para um universo de gelo repleto de criaturas míticas e segredos antigos.

Cerca de 200 mil pessoas com mais de 200 nacionalidades são esperadas nos dois fins de semana do festival Boom para assistir à atuação de mais de 850 dj em 16 palcos.

Entre os dj presentes, 14 do alinhamento são brasileiros, sendo esta uma das principais nacionalidades participantes no Tomorrowland -- não fosse a edição que se realiza no outono em São Paulo --, à qual se juntam portugueses e de outros países lusófonos, mas principalmente belgas e norte-americanos, de acordo com a organização.

Entre as centenas de dj presentes estão o português Diego Miranda e os internacionais Amelie Lens, Armin van Buuren, Bob Sinclar, Charlotte de Witte, David Guetta, Dimitri Vegas & Like Mike, Hardwell, John Summit, Lost Frequencies, Martin Garrix, Steve Aoki e Swedish House Máfia.

Quanto a dj brasileiros, contam-se Alok, Anna, Vintage Culture e Zerb.

O festival, conhecido como a "Disneylândia para adultos", está esgotado há vários meses.