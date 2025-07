Camões e Cristiano Ronaldo, os heróis portugueses dos jovens colombianos

Arranham português, a língua na qual estão a dar os primeiros passos. São alunos com idades entre os 14 e os 18 anos da Escuela Colombo Portuguesa de Bogotá, na Colômbia. Têm-se sentado na plateia de todas as sessões do Festival Utopia, que nasceu em Braga há dois anos, e que está a fazer a sua primeira internacionalização na Colômbia.

Isabela, Benjamim e Violeta vestem a camisola da escola e explicam-nos o que aprendem nesta que é uma Organização Não Governamental, onde passam o tempo, depois das aulas.

“Esta escola liga a Colômbia com Portugal. Desta forma podemos aprender mais da cultura de Portugal e da sua língua”, explica-nos Benjamim, que ainda prefere falar em castelhano porque começou há pouco tempo as aulas de Português.

Também Violeta diz que a cultura portuguesa lhe tem despertado o interesse. Já Isabela, de 14 anos, tem uma ideia mais concreta e diz-nos, em português, que quer "falar a língua", porque deseja "estudar em Portugal para ter mais oportunidade na vida”.