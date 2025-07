Festival Utopia deixa à Colômbia 20 mil livros para 13 mil crianças

Este ano e com o apoio que o Festival Utopia deixa na Colômbia, em colaboração com a ARA, a Fundalectura e o ICBF vão contar com o projeto “Utopia en la lectura, mil rincones de ensueño”, algo que numa tradução livre quer dizer “Utopia na leitura, mil espaços de sonho”.

Com o apoio de 350 mil euros, da portuguesa Jerónimo Martins, o Festival conseguiu trabalhar com a rede das “Mães Comunitárias” que prestam ajuda a crianças carenciadas.

Estes espaços de leitura incluem uma mini estante e cerca de 13 mil tapetes onde estas “Mães Comunitárias” vão poder trabalhar com mais 13 mil crianças. O projecto passará assim a contar com mais 20 mil livros e atuará nas regiões de Antioquia, Cauca e Risaralda.

Este investimento, explica Paulo Ferreira, diretor do Festival Utopia é “o projeto mais importante que estamos a fazer aqui na Colômbia” no âmbito do evento que decorreu entre Bogotá e Medellín.

Num ambiente de festa, muitas mães estiveram presentes na apresentação em Medellín, no espaço Comfama no Claustro de San Ignacio. Aida Maria Enriquez é uma dessas mãe que fala do projeto com um entusiasmo que vai da voz ao olhar.

Aida explica-nos que este projeto das “Mães Comunitárias” tem “três pilares fundamentais, o primeiro a alimentação, depois a aprendizagem e depois toda a parte comunitária com os pais”.

“As crianças estão connosco das 8h00 às quatro da tarde”, indica esta mãe comunitária que explica que também trabalham com os pais, no sentido de lhes dar formação para apoiarem os seus filhos.

Agora, e com este apoio português, estas mães comunitárias vão, além de alimentar o estômago destas crianças carenciadas, irão também alimentar a alma com os 20 mil livros que passarão a integrar o projeto.

“Estes livros vão ser fundamentais para as crianças, quando por exemplo se fala de abusos. Nós lidamos com crianças de baixos recursos, uns chegam com fome, outros são maltratados. Chegam com muitas necessidades”, conta-nos Aida.

Com este investimento vão poder “pegar nesses livros” e falar com as crianças “sobre leitura” e com isso “ajudá-los na aprendizagem”.