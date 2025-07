Pedro Sampaio vai atuar no Rock in Rio Lisboa 2026

Já está confirmado o segundo nome do cartaz do Rock in Rio Lisboa 2026. Pedro Sampaio, autor de êxitos como “Dançarina” ou “Cavalinho", vai atuar no palco principal do festival, o Palco Mundo.

O anúncio foi feito no passado domingo, 27 de julho, durante a Festa Rock in Rio, que teve lugar na discoteca Bliss Vilamoura. O evento contou com uma atuação surpresa do próprio artista.

"Eu estou aqui muito feliz de poder falar com vocês que, em 2026, vou estar no palco Mundo do Rock in Rio Lisboa. É uma conquista nossa", afirmou o cantor de funk na conta de Instagram oficial do festival.