Portugal dos Pequenitos lança concurso para arquitetura contemporânea em escala reduzida

O Portugal dos Pequenitos, em Coimbra, lançou no início deste mês o concurso público para a construção em escala reduzida de cinco edifícios da autoria de arquitetos contemporâneos, disse o diretor do parque temático à Lusa.

Nuno Gonçalves recordou à agência Lusa que as obras representam um investimento de sete milhões de euros, devendo começar ainda este ano, ou no início de 2026.

“O Portugal dos Pequenitos vai crescer em cerca de um hectare, inteiramente dedicado à arquitetura contemporânea, privilegiando da colaboração de cinco arquitetos de renome que trabalharam em conjunto e cuja criatividade e visão tem redefinido a paisagem da arquitetura contemporânea em Portugal”, declarou.

Este projeto de expansão do parque, criado em 1940 na margem esquerda do rio Mondego, terá contribuições de Álvaro Siza Vieira, Eduardo Souto Moura, Rem Koolhaas, este representado no trabalho por Ellen Van Loon e Nuno Rosado, Luís Pedro Silva e João Pedro Falcão de Campos.

Trata-se de reproduções em dimensões reduzidas de exemplares marcantes da arquitetura portuguesa contemporânea, de diferentes cidades: Pavilhão do Conhecimento (Siza Vieira), Casa das Histórias Paula Rego (Souto de Moura), Casa da Música (Rem Koolhass), Terminal de Cruzeiros do Porto de Leixões (Luís Pedro Silva) e Bar à Margem (João Pedro Falcão de Campos).

Os autores de cada um dos edifícios, segundo Nuno Gonçalves, “foram-se reunindo, sucessivamente, até ser encontrado um equilíbrio entre todos os volumes e estabelecido um compromisso para a escala e para a disposição no terreno”, ao abrigo de um pré-plano dos arquitetos Frederico Vital Soares e Eduardo Costa Pinto, "sustentado em duas ideias maiores, construir um jardim resiliente e biodiverso, propondo um discurso coerente e sustentável sobre a água”.

“O projeto vai além da mera representação de edifícios icónicos em escala reduzida. Propõe uma reinterpretação cuidadosa e detalhada, uma abordagem que considera não apenas cada edifício individualmente, mas também as relações entre eles, os percursos que os conectam e a sua integração harmoniosa com o jardim envolvente”, explicou.

Fundado por Fernando Bissaya Barreto, na vigência do regime ditatorial do Estado Novo de Salazar e no contexto da realização da Exposição do Mundo Português, o Portugal dos Pequenitos está a comemorar 85 anos de atividade.