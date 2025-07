Morreu Paul Mario Day, vocalista original dos Iron Maiden

Paul Mario Day, o primeiro vocalista da história dos Iron Maiden, morreu na terça-feira. Tinha 69 anos e lutava contra um cancro.

A notícia foi avançada por Andy Scott, guitarrista dos Sweet, uma das bandas de Paul Mario Day.

O vocalista entrou para os Iron Maiden em 1975, a convite do do baixista Steve Harris, mas só esteve no grupo lendário do heavy-metal durante dez meses e nunca chegou a gravar qualquer música.