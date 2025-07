31 anos depois está de volta a saga “Aonde é que para a polícia?”

“A nova versão” é assim que o ator Liam Neeson se apresenta numa das cenas em que encarna Frank Drebin, o agente da polícia icónico da saga “Aonda é que para a polícia”. O ator protagoniza a nova sequela deste êxito cinematográfico que marcou as décadas de 80 e 90 nos cinemas.

O filme que chega hoje às salas de cinema portuguesas, assinala o regresso do filme, 31 anos depois da última sequela. “The Naked Gun: Aonde é que para a polícia?!” é produzido por Seth MacFarlane – o criador de “Family Guy”.

Liam Neeson encarna o papel de Frank Drebin Jr., o filho do lendário detetive Frank Drebin, eternizado pela atuação do ator Leslie Nielsen que morreu em 2010. Em tom de comédia, como habitual, este filme mantém o humor e os “diálogos absurdos”, indica a NOS em comunicado.

“Na nova história, Frank Drebin Jr., um detetive bem-intencionado, mas atrapalhado, vê-se forçado a seguir os passos do pai quando um plano de conspiração global ameaça tudo – com direito a carros elétricos explosivos, interrogatórios surreais e um boneco de neve com vida própria”, lê-se no comunicado.

Realizado por Akiva Schaffer, o filme conta com Pamela Anderson, Paul Walter Hauser, Danny Huston, Kevin Durand, CCH Pounder e Liza Koshy no elenco.

“A presença de Liam Neeson e Pamela Anderson nas antestreias internacionais tem gerado destaque pela química inesperada entre os dois. A cumplicidade que demonstram em eventos como a antestreia mundial em Los Angeles também se reflete no ecrã e reforça o humor peculiar do filme, bem como o contraste entre as suas personagens”, explica o comunicado da NOS.