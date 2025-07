Metal Fest. Vagos torna-se na "capital do metal" até domingo

O Vagos Metal Fest regressa, entre esta quinta-feira e domingo, à Quinta do Ega, para quatro dias que pretendem tornar aquele concelho do distrito de Aveiro na "capital do metal" portuguesa, com bandas como Mayhem, Hatebreed, P.O.D. e Candlemass.

A oitava edição do festival vai decorrer ao longo de quatro dias, começando hoje com as presenças em palco, entre outros, dos alemães Destruction, dos irlandeses Gama Bomb e dos suecos Candlemass (a celebrar 40 anos de existência), com destaque para o regresso dos norte-americanos P.O.D.

Na sexta-feira, os cabeças de cartaz são nacionais, com destaque para os Moonspell, num dia que também inclui os norte-americanos Dying Fetus e Warbringer, mais os italianos Rhapsody of Fire, entre muitos outros como os espanhóis Angelus Apatrida e os portugueses Hills Have Eyes.

Já no sábado, o cartaz inclui vários representantes do punk e hardcore, desde os nacionais Mata-Ratos aos britânicos The Exploited até aos norte-americanos Black Flag (apenas com o guitarrista Greg Ginn vindo da formação original e atuando com Max Zanelly, voz, David Rodriguez, baixo, e Bryce Weston, bateria).

O destaque de sábado vai para os noruegueses Mayhem, que estão a assinalar 40 anos de existência com alinhamentos que incluem "canções que a banda nunca tocou antes ao vivo", como anunciava o grupo de "De Mysteriis Dom Sathanas" no ano passado.

No domingo, os destaques do cartaz vão para bandas como os polacos Decapitated, os noruegueses Gorgoroth e os norte-americanos Hatebreed.

Os preços dos bilhetes a partir de hoje são de 69 euros para entradas diárias ou 125 euros para os quatro dias. As crianças até aos 11 anos não pagam e há um desconto de 50% para pessoas com mobilidade reduzida.

O festival já tem regresso marcado para 2026, para os dias 7, 8 e 9 de agosto, com Godsmack como primeiros cabeças de cartaz.