Morreu Bob Wilson, autor do espetáculo de abertura da Expo98

Morreu o autor e encenador norte-americano Bob Wilson, aos 83 anos, anunciou esta quinta-feira o Watermill Center.

Considerado um dos mestres do teatro contemporâneo, Bob Wilson foi o autor de "O Corvo Branco", o espetáculo de abertura da Expo 98, em Lisboa.

Era presença habitual em Portugal, onde ainda no ano passado apresentou um espetáculo sobre Fernando Pessoa.

A ópera “Einstein on the Beach”, com música de Philip Glass, é considerada um dos marcos da carreira de Bob Wilson.