Música e lágrimas. Milhares no funeral de Ozzy Osbourne

A despedida do "Príncipe da Trevas" ou "Príncipe do Riso", como lhe chamou o baixista e amigo Geezer Butler, ficou marcada por pequenas homenagens ao longo do caminho para o cemitério.

O desfile percorreu as ruas da cidade e foi acompanhado por milhares de fãs ao longo do trajeto.

O funeral de Ozzy Osbourne, vocalista dos Black Sabbath, realizou-se esta quarta-feira, em Birmingham, no norte de Inglaterra.

Ozzy Osbourne foi recordado através de algumas músicas, tocadas por um conjunto de metais, e cantadas pelos fãs do grupo fundador do movimento heavy-metal e do rock mais pesado, que também entoavam: "Ozzy, Ozzy, Ozzy".

Num dos momentos mais duro e emotivo do cortejo fúnebre, a mulher Sharon Osbourne e os filhos pararam junto a um memorial a Ozzy e leram algumas das mensagens deixadas pelos seguidores do músico britânico, que morreu na semana passada aos 76 anos.

Sharon e os filhos não conseguiram conter as lágrimas pelo marido e pai, que para o resto do mundo é um dos maiores vocalistas da história do rock.

Depois do cortejo pelas ruas de Birmingham, teve lugar um funeral reservado à família e amigos mais chegados.