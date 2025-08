Canto das focas-leopardo é como uma canção de embalar e "mais previsível" que os Beatles

Durante a época de acasalamento, as focas-leopardo macho passam horas a aperfeiçoar a sua música: são sinais sonoros de longo alcance debaixo de água que têm como objetivo atrair as parceiras e sinalizar onde estão.

Um estudo publicado na revista científica Scientific Reports, realizado por investigadores da Universidade de Nova Gales do Sul, na Austrália, quis comparar esses sons a música clássica, os Beatles ou música barroca e concluiu que, em termos de previsibilidade, as vocalizações são muito semelhantes às das canções de embalar.

As focas-leopardo, espécie que vive no continente gelado da Antártida, são geralmente solitárias e estão amplamente dispersas durante o verão, que ocorre na região entre novembro e março. Para garantirem que são reconhecíveis à distância, emitem sinais sonoros de longo alcance que tendem a basear-se num pequeno "alfabeto" de sons.

Estes sinais ou chamamentos partilham semelhanças estruturais com a música e podem variar na sua previsibilidade ou aleatoriedade.

Segundo os autores do estudo divulgado esta quinta-feira, as vocalizações das focas-leopardo "são mais contidas e previsíveis" do que a música dos Beatles ou de compositores clássicos como Mozart, parecendo estruturalmente mais semelhantes às canções de embalar.

Os investigadores da Universidade de Nova Gales do Sul, na Austrália, analisaram gravações de vocalizações de 26 focas-leopardo feitas na região costeira do Mar de Davis, na Antártida Oriental, entre novembro e janeiro de 1992 a 1994 e de 1997 a 1998.

A equipa identificou nas gravações cinco "notas" diferentes: trinados duplos altos, trinados simples médios, trinados descendentes baixos, trinados duplos baixos e um assobio com um trinado simples baixo.

Estes trinados constituíam a melodia das vocalizações das focas-leopardo e foram pontuados na sua previsibilidade, permitindo aos autores do estudo avaliarem o nível de aleatoriedade dos sinais sonoros emitidos pelas focas-leopardo por comparação com 39 canções de embalar.

De acordo com o estudo, uma pontuação mais elevada indica menor previsibilidade.

As pontuações de previsibilidade estimadas para as 26 focas-leopardo analisadas variaram entre 0,63 e 1,38, enquanto as 39 canções de embalar apresentaram pontuações médias de previsibilidade de 0,82.

Em comparação, a música dos Beatles teve uma pontuação de previsibilidade entre 2,12 e 3,31 e a de Mozart entre 3,03 e 4,84.

O estudo sugere que a estrutura sequencial das vocalizações das focas-leopardo pode conter informação sobre a identidade do espécime, uma característica observada nos cachalotes.

A foca-leopardo é considerada a maior das focas da Antártida, tem pelagem cinzenta e manchas escuras na garganta e pode medir mais de três metros de comprimento e pesar mais de meia tonelada.