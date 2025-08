Fumo dos incêndios pode ter efeitos a longo prazo nos pulmões

Neste que é o Dia Mundial do Cancro do Pulmão, com o país a debater-se com grandes incêndios, o presidente da Sociedade Portuguesa de pneumologia, Jorge Ferreira, alerta para os efeitos que o fumo pode ter a longo prazo, especialmente se a exposição for "continuada".

"Podemos pensar, por exemplo, nos profissionais que combatem os incêndios", refere, indicando que exposição continuada ao fumo pode estar "associada ao desenvolvimento de cancros do pulmão".

"Temos, naturalmente, de evitar a exposição, até pelo risco relacionado com outras doenças respiratórias, como a asma", acrescenta.

Num outro plano, a Sociedade Portuguesa de Pneumologia reconhece que está a aumentar o número de diagnósticos do cancro do pulmão. O pneumologista diz que há mais casos, mas também mais rastreio.

"Notamos que, efetivamente, há mais casos diagnosticados, mas atribuímos esse 'excesso' de diagnóstico às situações que ficaram por investigar no contexto da pandemia, em que o acesso a cuidados de saúde era limitado", admite, avaliando os resultados pós-pandemia. Agora, e com o "novo crescimento", Jorge Ferreira entende que mais casos resultam "do risco epidemiológico da exposição continuada aos riscos relacionados com o tabaco", mas também do "acesso crescente a meios de diagnóstico", o que é positivo. "Felizmente agora conseguimos diagnosticar mais", acrescenta.

O médico pneumologista destaca, ainda assim, que o tratamento do cancro do pulmão está cada vez mais avançado. "Há pouco mais de dez anos, a esperança média de vida em relação à maior parte dos doentes com cancro do pulmão era de cerca de um ano. Hoje em dia, podemos falar em esperanças de vida já na ordem dos cinco, dez anos". "No futuro, perspetivamos que podemos acrescentar muito mais tempo de vida".

O estudo "O Cancro do Pulmão em Portugal", desenvolvido pela Astrazeneca, conclui que mais de metade dos portugueses (52,7%) conhecem alguém com cancro do pulmão. No estudo conhecido esta sexta-feira, também se conclui que quase 9 em cada 10 portugueses (85%) reconhece que é necessária mais informação sobre a doença.