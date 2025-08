Justin Timberlake revela que sofre de doença de Lyme

Justin Timberlake partilhou que sofre de doença de Lyme, através das redes sociais.

O anúncio é uma espécie de desabafo do artista, depois de uma tourné em que foi alvo de muitas críticas, incluindo pela pouca energia que demonstrou em palco. Em junho do ano passado, Timberlake chegou a ser detido, por ter sido apanhado a conduzir alcoolizado, o que levou a uma série de piadas e memes à sua custa, devido às respostas que deu à polícia.

O cantor pop diz que tem lutado "contra alguns problemas de saúde", entre os quais um diagnóstico de doença de Lyme. No entanto, sublinha que não partilha a informação para os fãs terem pena de si, "mas para esclarecer o que tenho enfrentado nos bastidores".

"Conviver com isto pode ser extremamente debilitante, tanto mental quanto fisicamente. Quando recebi o diagnóstico, fiquei chocado mas, pelo menos, eu conseguia entender por que estava no palco com uma dor enorme nos nervos ou simplesmente com fadiga e enjoos", confessou.

Justin Timberlake admitiu mesmo abandonar os palcos, contudo optou por continuar a atuar e garante ter ficado contente por isso.

"Estou a tentar ser mais transparente sobre as minhas dificuldades para que não sejam mal interpretadas", escreveu, ainda,