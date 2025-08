Lince-ibérico libertado recentemente morre atropelado

O lince, de nome "Vouga" , integrava um grupo de oito exemplares libertado em abril e foi atropelado na estrada provincial P-412, entre as localidades de Villalaco e Cordovilla la Real, em Palência, tendo sido localizado por técnicos ambientais e do programa de reintrodução da espécie em Castela e Leão através de geolocalização por satélite.

Uma fêmea de lince-ibérico do centro de reprodução de Silves, em Portugal, libertada recentemente na região do Cerrato de Palência, em Espanha, morreu atropelada na madrugada de domingo, indicou o Governo Regional de Castela e Leão.

De acordo com um comunicado do Governo Regional citado pela agência noticiosa espanhola EFE, desde o início do projeto foram identificados "pontos negros" na área de reintrodução, principalmente nas estradas P-405 e P-412, para prevenir atropelamentos, a principal causa de mortalidade não natural entre as populações de linces em Espanha.

Para melhorar a visibilidade e a segurança rodoviária foram realizados trabalhos de limpeza em áreas públicas ao longo da autoestrada P-405, ainda antes da libertação dos linces-ibéricos, e está em curso o projeto de vedação de seis a oito quilómetros da autoestrada P-405, bem como o de sinalização desta e da P-412.

A junta adianta colaborar com o organismo de Demarcação de Estradas na adaptação de vários troços das vias A-62 e A-67, bem como na limpeza e desobstrução de áreas públicas para evitar que coelhos e linces procurem refugiar-se nesses locais.