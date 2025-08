"Wednesday" de Jenna Ortega regressa esta quarta-feira à Netflix

"Ela "baixou a guarda" com a Enid no final da primeira temporada e agora não quer ser questionada sobre a sua amizade com ela, que se tornou família", continuou. "A Wednesday não é muito vulnerável, no geral, mas é normalmente a mais inteligente na sala e nunca nega o seu amor, ódio ou paixão pela família, e a Enid torna-se parte disso".

"Estranhamente, senti que era escrito para mim. Não sou uma rapariga adolescente, mas às vezes sinto-me uma", gracejou. "Adorei a sua abordagem a tudo, desde a família à escola à psiquiatria. Queria fazer isto por causa da força desta personagem em particular".

Sobre o tom certo de horror, comédia e drama a atingir, Burton disse que não pensou muito nisso. "É como as fábulas que perduram porque incorporam luz, sombras, humor, drama e medo", disse. "A vida é isso, uma mistura de todas essas coisas".

Na escola Nevermore há agora um novo reitor, Dort, interpretado por Steve Buscemi. "Ele adora a escola e está muito impressionado com a Wednesday, que pretende explorar", disse o ator na conferência. "Ela não está para aí virada mas ele gosta disso, que ela lhe cause problemas", descreveu.

Buscemi confessou estar intimidado no início das filmagens, porque não tinha a certeza se ia encaixar-se bem no mundo de Wednesday. Inspirou-se no poeta macabro Edgar Allan Poe, por sugestão de Tim Burton, para delinear o novo personagem.

A primeira parte da temporada estreia-se a 06 de agosto, com quatro episódios. A segunda parte estreia-se a 05 de setembro, com os restantes quatro.

A estreia da série é acompanhada pela publicação em Portugal, na Booksmile, dos livros "Sou a Wednesday", de Dahlia Mourningrief, com a "apresentação" de Wednesday Addams, "Wednesday", de Tehlor Kay Mejia, com a adaptação da primeira temporada, e do livro para colorir, não só a preto, "cheio de lobisomens", "Wednesday", de Mike Meskin.

As produções em torno da Família Addams têm na base a banda desenhada original de Charles Addams, que começou a ser publicada pela revista The New Yorker, no final dos anos 1930. Desde então, as personagens deram origem a diferentes produções, entre séries de televisão (a primeira na década de 1960), filmes, jogos, espetáculos musicais, livros com novas narrativas e novas bandas desenhadas.