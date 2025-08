Trust in News recorre da decisão do tribunal de não homologar plano de insolvência

A Trust in News (TiN), dona da revista Visão entre outros títulos, recorreu da decisão do tribunal de não homologar o plano de insolvência, de acordo com o recurso que a Lusa teve esta terça-feira acesso.

Em 18 de julho, o tribunal decidiu não homologar o plano de insolvência da empresa aprovado em assembleia de credores (77%), determinando o encerramento da atividade, tendo o acionista único da TiN, Luís Delgado, avançado à Lusa que iria recorrer dessa decisão.

Notificada do despacho de não homologação do plano", a TiN, "por não se conformar com o seu teor", interpõe "o presente recurso de apelação para o Tribunal da Relação de Lisboa", lê-se no documento.