Arrancam 46 dias de festa na 633.ª edição da Feira de São Mateus

A 633.ª edição da Feira de São Mateus, em Viseu, é inaugurada esta quinta-feira, prometendo um festival, música para todas as idades e gostos, animação, artesanato, desporto e gastronomia, na nova praça da alimentação.

A Viseu Marca - "associação de marketing territorial e de branding de Viseu", criada em 2016, por iniciativa do Município de Viseu e da Associação Empresarial da Região de Viseu (AIRV) -, organizadora do certame, que decorre até 21 de setembro, afirma, numa nota de imprensa, que esta "é uma das maiores edições de sempre".

Já segue a Informação da Renascença no WhatsApp? É só clicar aqui



Inaugurada esta quinta-feira à noite, pelas 21h30, pelo primeiro-ministro, Luís Montenegro, a feira decorre, sob o mote "Viseu, a cidade para ser feliz".

"É reforçada a aposta na sustentabilidade, nas vertentes social e ambiental, com um espaço que acompanha crianças autistas e uma rota da consciência ambiental com os 17 objetivos da Organização das Nações Unidas (ONU); uma nova praça da alimentação e o espaço das enguias renovado e ainda as diversões", destaca a organização.

O desporto é outro marco do certame secular e, este ano, estão agendadas "cerca de 60 atividades para amadores e profissionais", entre as quais, por exemplo, a 42.ª Meia Maratona Carlos Lopes e um torneio de artes marciais, que se realiza pela primeira vez.

Ao longo dos 46 dias da feira, subirão ao palco músicos como o dinamarquês Lukas Graham, Matias Damásio, Dillaz, Calema, Fernando Daniel, Nininho Vaz Maia, Bárbara Tinoco, Miguel Araújo, Carolina de Deus, Joana Almeirante, MarizaBispo, João Só, padre Guilherme e Rita Guerra.

Também atuarão bandas musicais, como GNR, Gipsy Kings, Canta Baía, Táxi, Fingertips e haverá ainda um tributo a Marco Paulo, intitulado "Para Sempre Marco".

No dia 29 de agosto, terá lugar a segunda edição do Mateus Fest, destinado aos mais jovens, que tem como cabeça de cartaz o rapper brasileiro Matûe, atuando antes Van Zee, Lon3r Johny e ProfJam e DJ Perez.

"A Feira é o verdadeiro palco da felicidade e dos reencontros, de viseenses e amigos, de perto e de longe, dos nossos emigrantes e também vizinhos. A cada ano, pese embora os seus seis séculos de história, reinventa-se para estar à altura da ocasião, das exigências do público, mas sempre preservando e valorizando a sua identidade, os seus sabores e tradições. É isso que faz dela autêntica, genuína, única no seu todo", salienta, na mesma nota de imprensa, o presidente da Câmara Municipal de Viseu, Fernando Ruas.

Já o presidente da Viseu Marca, Pedro Alves, considera que "é um grande evento nacional" que quer ser "para todos, inclusivo". Faz, por isso, uma "forte aposta na sustentabilidade, não só na sua vertente ambiental, mas também, e muito importante, na vertente social".

"O espaço que criámos este ano para acompanhar crianças autistas é prova disso", realça, a juntar ao espaço já existente para pessoas com mobilidade reduzida assistirem aos espetáculos.