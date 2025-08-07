Menu
Cinema. "Hora do Desaparecimento" e "Um Dia Ainda Mais Doido" são as estreias da semana

07 ago, 2025 - 12:45 • João Malheiro

Um filme de terror e muitas comédias são as principais opções dos cinemas esta quinta-feira.

O filme de terror "Hora do Desaparecimento" é a grande estreia desta quinta-feira nos cinemas em Portugal.

Realizado por Zach Cregger, a longa-metragem fala de uma noite em que, às 02h17, odas as crianças da turma da Professora Gandy deixaram os respetivos quartos, abriram as portas de casa e desapareceram misteriosamente na escuridão. Todas, menos uma.

A tragédia leva os habitantes da pequena cidade a questionar quem, ou o que estará por trás do desaparecimento. Trata-se de um filme de mistério e terror, com promessa de muitos sustos e reviravoltas inesperadas.

O elenco de peso conta com Julia Garner, Josh Brolin, Alden Ehrenreich e Benedict Wong. A crítica especializada está a aclamar o filme como um dos melhores e mais surpreendentes do ano.

Num tom mais leve, destaque também para "Um Dia Ainda Mais Doido". A sequela à comédia "Um Dia de Doidos", 12 anos depois, conta mais uma vez com Jamie Lee Curtis e Lindsay Lohan nos papéis de mãe e filha que trocam de corpos.

Desta vez, a troca é entre quatro pessoas, envolvendo também a filha e uma futura enteada da personagem de Lindsay Lohan. O que se segue é uma comédia imprevisível e caótica.

Há mais comédia para ver nas salas. "Armados até aos Dentes" conta com Kevin James, Christina Ricci e Luis Guzmán numa comédia em que um casal tem de enfrentar a máfia, ao mesmo tempo que expõe aos filhos o seu passado sombrio.

É um filme que junta a ação ao bom-humor.

E mesmo a tempo das férias de agosto, chega aos cinemas a grande comédia francesa do ano. "Terapia de Família" vê o icónico ator Christian Clavier assumir o papel de uma psicanalista que se vê envolvido numa confusão familiar.

A sua vida seria perfeita se não fosse por um paciente extremamente angustiado. Para se livrar dele, Béranger faz-lhe acreditar que a única forma de se curar é encontrar o amor verdadeiro. O problema é quando descobre que esse amor acaba por ser a sua filha.

