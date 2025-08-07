Cinema. "Hora do Desaparecimento" e "Um Dia Ainda Mais Doido" são as estreias da semana

O filme de terror "Hora do Desaparecimento" é a grande estreia desta quinta-feira nos cinemas em Portugal. Realizado por Zach Cregger, a longa-metragem fala de uma noite em que, às 02h17, odas as crianças da turma da Professora Gandy deixaram os respetivos quartos, abriram as portas de casa e desapareceram misteriosamente na escuridão. Todas, menos uma.

A tragédia leva os habitantes da pequena cidade a questionar quem, ou o que estará por trás do desaparecimento. Trata-se de um filme de mistério e terror, com promessa de muitos sustos e reviravoltas inesperadas. O elenco de peso conta com Julia Garner, Josh Brolin, Alden Ehrenreich e Benedict Wong. A crítica especializada está a aclamar o filme como um dos melhores e mais surpreendentes do ano.

Num tom mais leve, destaque também para "Um Dia Ainda Mais Doido". A sequela à comédia "Um Dia de Doidos", 12 anos depois, conta mais uma vez com Jamie Lee Curtis e Lindsay Lohan nos papéis de mãe e filha que trocam de corpos. Desta vez, a troca é entre quatro pessoas, envolvendo também a filha e uma futura enteada da personagem de Lindsay Lohan. O que se segue é uma comédia imprevisível e caótica.

Há mais comédia para ver nas salas. "Armados até aos Dentes" conta com Kevin James, Christina Ricci e Luis Guzmán numa comédia em que um casal tem de enfrentar a máfia, ao mesmo tempo que expõe aos filhos o seu passado sombrio. É um filme que junta a ação ao bom-humor.