  07 ago, 2025
Desta vez, Bordalo II pôs a cidade de Lisboa à venda

07 ago, 2025 - 16:37 • Maria João Costa

O artista Bordalo II pendurou esta quinta-feira de manhã no Cais das Colunas, na Praça do Comércio, um cartaz gigante a dizer "Vende-se Lisboa". Com as cores semelhantes às de uma conhecida imobiliária, o cartaz tinha o número de telefone da Câmara Municipal de Lisboa.

As cores não enganam. Remetem para uma conhecida imobiliária. O cartaz de tamanho gigante que une o Cais das Colunas, na Praça do Comércio, diz “Vende-se Lisboa”. Trata-se de um novo trabalho do artista português Bordalo II que já habituou o seu público ao registo de intervenção das suas obras.

No seu Instagram, o artista colocou fotografias da obra que foi pendurada esta quinta-feira de manhã, e divulga também um vídeo onde é possível ver dois polícias municipais a retirarem o cartaz.

Na lona de grandes dimensões, além do anúncio da venda, aparece um número de telefone que pertence à Câmara Municipal de Lisboa, confirmou a Renascença.

Nas suas redes sociais, o artista escreve que este “negócio” da venda da cidade de Lisboa representa uma "excelente oportunidade". "Cidade de traça antiga, com ótima exposição solar todo o ano e recentemente remodelada com detalhes de luxo", refere Bordallo II.

Crítico da especulação imobiliária, o criador acrescenta: “Inserida numa zona premium da Península Ibérica, dispõe de vista deslumbrante sobre o Rio Tejo e fácil acesso a restaurantes e comércio ‘deluxe’”.

Recorrendo à linguagem normalmente usada pelas imobiliárias, Bordalo II diz que Lisboa é “ideal para quem quer disfrutar de ambiente vibrante, cosmopolita e gentrificado” e termina sublinhando que se trata de "uma oportunidade de sonho numa cidade onde a maioria nem pode sonhar em viver".

Ainda recentemente, Bordalo II tinha feito outra intervenção na zona do Cais do Sodré, na Praça Duque da Terceira, onde instalou no chão um Monopólio de tamanho gigante.

