Festival Neopop faz soar "música de dança interplanetária" em Viana

O Festival Neopop regressa esta quinta-feira ao Forte de Santiago da Barra, em Viana do Castelo, para três dias e noites sob o tema "música de dança interplanetária", com artistas como Charlotte de Witte, Ben Klock, Goldie e Jeff Mills.

"Para esta sua 18.ª edição volta a contar com dois palcos, juntando artistas consagrados e nomes emergentes, numa experiência única e envolvente de música e arte visual", pode ler-se no "site" do festival, que vai até à manhã de domingo, quando o alemão Sven Väth vai apresentar um "set" especial de encerramento (a partir das 9h30 e até às 11h30).

Já segue a Informação da Renascença no WhatsApp? É só clicar aqui



O cartaz do Neopop inclui estreias mundiais como o b2b ("back to back", ou seja, dois DJ a atuar em conjunto) entre os italianos Joseph Capriati e Freddy K, entre outros b2b como o que junta Rob di Stefano a Rui Vargas e o que reúne o português Lewis Fautzi e o britânico The Advent.

O alinhamento do Neopop inclui alguns dos principais nomes da música de dança eletrónica do mundo, como o britânico Goldie (que vai apresentar um "set" de techno), a palestiniana Sama" Abdulhadi, a belga Charlotte de Witte, a dupla Dresden (Ivan Smagghe e Manfredas), o norte-americano Jeff Mills, a russa Nina Kraviz e o alemão Ben Klock, entre muitos outros.

Com campismo incluído, o festival é para maiores de 18. As portas abrem pelas 17h00, hoje e sexta-feira, e pelas 22h00 no sábado. Nos primeiros dois dias o recinto encerra às 8h30 do dia seguinte, enquanto no domingo fecha pelas 11h30.