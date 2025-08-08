Abertas 76 vagas específicas para quem não se conseguiu inscrever na Romaria d'Agonia

A VianaFestas abriu mais 76 vagas para o Desfile da Mordomia das festas de Viana do Castelo, especificamente para mulheres que contactaram a organização por não terem conseguido inscrever-se, mas considerou esta sexta-feira existir um "aproveitamento político".

O movimento Somos Todas Mordomia pediu na quinta-feira que o Desfile da Mordomia da Romaria d"Agonia inclua as mulheres da terra que sempre participaram na iniciativa, porque sem elas "a tradição perde alma, raízes e verdade".

Em comunicado, o grupo apelou "à inclusão, já em 2025, das mulheres vianenses que, com orgulho e autenticidade, desejam continuar a representar a sua terra", depois de as mil vagas abertas para o desfile terem esgotado em apenas dois dos 15 dias estabelecidos pela organização.

"A Romaria d"Agonia não é um espetáculo de vaidades nem um palco de influências. É, acima de tudo, um ato de pertença, memória e continuidade cultural", defendeu, considerando que a organização das festas está "preocupada em internacionalizar a tradição".

A VianaFestas considerou hoje estar "a haver um aproveitamento político inadmissível relativamente às festas de Nossa Senhora d"Agonia, de pendor extremista, que utiliza as redes sociais, para disseminar mentiras, deturpar os factos e instigar ao ressentimento e ao ódio, aproveitando-se de pontuais dificuldades ou erros de pessoas que só querem viver as festas, como sempre o fizeram".

Para a organização, "com eleições autárquicas a dois meses de distância, o objetivo é claro e visa desinformar e manipular as pessoas e o natural sentimento de pertença à festa, que é de facto de todos, mas que tem organização".

A VianaFestas -- Associação para a promoção das festas da cidade explicou ter sido contactada por "várias pessoas" que "deram conta de não terem conseguido fazer a inscrição por ter-se atingido o limite definido, manifestando, algumas delas, vontade de continuar a participar, como já o fizeram no passado".

Para colmatar essas falhas, a organização informou ter decidido, excecionalmente, abrir 76 vagas, que correspondem ao número de pessoas que "de forma oficial comunicaram não ter conseguido fazer a inscrição" e que será enviado um "link" próprio de inscrição a cada uma delas.

Afirmou ainda que a abertura das inscrições para o Desfile da Mordomia foi "amplamente publicitado", mas que, face aos últimos anos, "foi definido um limite de 1.000 participantes, para garantir organização, a duração do desfile, a segurança e a dignidade na participação".

Apesar "das dificuldades e erros no processo" admitidos pela VianaFestas, foram recebidas mil inscrições de forma correta, sendo que 922 foram de Portugal e 78 do estrangeiro.

"Contrariamente ao que foi propalado nos últimos dias, cerca de 80% das inscrições recebidas foram oriundas de Viana do Castelo", partilhou a organização, que especificou que, das inscrições portuguesas, 784 pertencem ao distrito de Viana do Castelo e 138 a outros distritos.

Assim, repudiou "os comportamentos dos que têm difamado todas as pessoas que trabalham para a boa organização das festas e difundido mentiras, procurando semear a discórdia na comunidade, que faz e vive a festa, considerada a maior Romaria de Portugal".

O grupo de mordomas denunciava ainda que, após terem-se esgotados as mil vagas abertas, no dia 16 de julho tinham sido abertas 32 novas vagas sem que tenha disso esclarecido "como foram preenchidas".

A VianaFestas esclareceu que, "após verificação e validação, foram rejeitadas 32 inscrições por não cumprirem os critérios estabelecidos", e que a "organização decidiu abrir período suplementar para 32 vagas, que foram rapidamente preenchidas".