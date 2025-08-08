Euromilhões: Português ganha 183 mil euros no segundo prémio

Um apostador com boletim registado em Portugal foi um dos vencedores do segundo prémio do Euromilhões desta sexta-feira, 8 de agosto de 2025.

Acertou e cinco números e uma estrela e vai arrecadar cerca de 183 mil euros.

Ninguém acertou no primeiro prémio e na próxima semana vai estar em jogo um jackpot estimado de 214 milhões de euros.

A chave do concurso do Euromilhões desta sexta-feira, 8 de agosto de 2025, é composta pelos números 2 - 12 - 19 - 34 - 44 e pelas estrelas 6 e 10.



Os prémios atribuídos de valor superior a 5 mil euros estão sujeitos a imposto do selo, à taxa legal de 20%, nos termos da legislação em vigor.

Desde o início do Euromilhões, já saíram em Portugal um total de 79 primeiros prémios.