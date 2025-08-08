Menu
  • Noticiário das 20h
  • 08 ago, 2025
Euromilhões: Veja a chave desta sexta-feira que vale 198 milhões

08 ago, 2025 - 20:27 • Redação

Confira os números e as estrelas da sorte do sorteio 062/2025 do Euromilhões.

A chave vencedora do concurso do Euromilhões desta sexta-feira, 8 de agosto de 2025, é composta pelos números 2 - 12 - 19 - 34 - 44 e pelas estrelas 6 e 10.

Em jogo no primeiro prémio está um "jackpot" de 198 milhões de euros.

Já segue a Informação da Renascença no WhatsApp? É só clicar aqui

Os prémios atribuídos de valor superior a 5 mil euros estão sujeitos a imposto do selo, à taxa legal de 20%, nos termos da legislação em vigor.

A chave constante neste artigo não dispensa a consulta do site do Departamento de Jogos da Santa Casa.

Desde o início do Euromilhões, já saíram em Portugal um total de 79 primeiros prémios.

