OpenAI bate Grok em torneio de xadrez para Inteligência Artificial

08 ago, 2025 - 17:49 • Ricardo Vieira

No caminho para a grande final, o Grok parecia imbatível, mas nas rondas decisivas cometeu vários erros fatais e o modelo da OpenAI saiu vencedor.

A OpenAI, criadora do ChatGPT, venceu o Grok, de Elon Musk, na final de um torneio de xadrez para modelos de inteligência artificial (IA).

Na grande final, que colocou frente a frente modelos criados para uso diário, o o3 da OpenAI conquistou o título depois de bater o modelo xAI's do Grok4.

Em terceiro lugar neste torneio de xadrez ficou o Gemini, da Google.

GPT-5, "o doutorado": OpenAI lança novo modelo com foco em empresas e software à medida

Inteligência Artificial

GPT-5, "o doutorado": OpenAI lança novo modelo com foco em empresas e software à medida

OpenAI lançou o GPT-5, destacando novas capacidade(...)

Nas últimas décadas, as grandes empresas tecnológicas têm utilizado o xadrez para aferir a evolução dos seus computadores programados especificamente para jogos contra humanos.

Agora, são os modelos de inteligência artificial de uso diário a medir forças num tabuleiro de xadrez para ver quem ganha a corrida de rei da IA.

No caminho para a grande final, o Grok parecia imbatível, mas nas rondas decisivas cometeu vários erros fatais, perdendo a Rainha repetidamente.

Durante a final, o modelo da OpenAI foi mais consistente e aproveitou os erros do rival para conquistar o título, de acordo com os relatos dos especialistas do site Chess.com.

