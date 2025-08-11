Menu
  • Noticiário das 17h
  • 11 ago, 2025
Mick Jagger "apanhado" pela polícia em Coimbra

11 ago, 2025 - 17:28 • Redação

Lenda do rock está de férias pelo país e já foi avistado também em Lisboa.

Mick Jagger parece ter escolhido Portugal para passar férias este verão. O vocalista dos Rolling Stones, de 82 anos, foi "apanhado" pela Polícia de Segurança Pública, esta segunda-feira, numa rua de Coimbra.

O momento foi partilhado nas redes sociais da PSP local.


"Quando, no decorrer de um policiamento de proximidade na Baixa de Coimbra, se encontra Mick Jagger, uma lenda do rock!", é dito na publicação, onde é possível ver Mick Jagger a posar para uma fotografia com um agente.

O artista já tinha sido avistado há uns dias por Lisboa. Segundo a publicação de lifestyle "New in Town" (NiT), Jagger jantou num dos mais badalados restaurantes da capital na quarta-feira passada. De acordo com aquela publicação, não resistiu a comer marisco, tendo aproveitado a refeição para degustar outras iguarias portuguesas, como manteiga dos Açores, presunto pata negra e croquetes de novilho, entre outros pratos de peixe e carne típicos. Para a mesa também foram copos de vinho tinto e branco de produção portuguesa, para acompanhar o repasto.

Os Rolling Stones, recorde-se, cancelaram a sua tournée pela Europa, marcada para este ano, devido a "questões logísticas". Lisboa estaria, ao que tudo indica, no roteiro.

Quanto a Mick Jagger, e apesar da idade, está noivo, mas ainda não sabe se vai casar. A noiva chama-se Melanie Hamrick, tem 37 anos e é coreógrafa e foi ela que anunciou o noivado, em abril. O casal, que assumiu a relação em 2014, já tem um filho de oito anos.

