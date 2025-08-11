Menu
  • 12 ago, 2025
Planos para a próxima noite? Vem aí uma chuva de estrelas cadentes

11 ago, 2025 - 23:12 • Redação

O fenómeno astronómico acontece todos os anos por esta altura, mas será mais visível na madrugada de 12 para 13 de agosto.

Na noite de terça para quarta-feira, as Perseidas atingem o seu pico. Os céus de Portugal vão iluminar-se com uma chuva de estrelas cadentes.

O fenómeno astronómico acontece todos os anos por esta altura, mas será mais visível depois da meia-noite, na madrugada de 12 para 13 de agosto.

Para melhor observação das Perseidas, devem ser procurados locais foram das grandes cidades, com pouca poluição luminosa.

A chuva de meteoros Perseidas é "considerada a melhor chuva de meteoros do ano", deixando frequentemente um rasto de longas "ondas" de luz e cor que atravessam a atmosfera da Terra, explica a NASA.

As Perseidas são uma das chuvas mais abundantes, com cerca de 50 a 100 meteoros vistos por hora.

Os meteoros derivam de restos de partículas de cometas e de pedaços de asteroides fragmentados. Quando os cometas passam à volta do Sol, deixam uma poeira para trás e, todos os anos, a Terra passa por estes rastos de detritos, que ao colidirem com a nossa atmosfera se desintegram, criando estes rastos de luz no céu - as Perseidas.

Os pedaços de detritos espaciais que interagem com a nossa atmosfera para criar as Perseidas têm origem no cometa 109P/Swift-Tuttle, que demora 133 anos a dar uma volta ao Sol.

Giovanni Schiaparelli foi o responsável pela descoberta, em 1865, de que este cometa era a fonte das Perseidas.

O cometa Swift-Tuttle foi descoberto em 1862 por Lewis Swift e Horace Tuttle, o seu núcleo tem 16 milhas (26 quilómetros) de diâmetro - quase o dobro do tamanho do meteorito que se supõe ter levado à extinção dos dinossauros.

A palavra Perseidas tem origem na mitologia grega. Deriva de Perseu, um semideus e herói que tem uma constelação com o seu nome.

