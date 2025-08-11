"Sim, aceito". Cristiano Ronaldo pediu Georgina em casamento

11 ago, 2025 - 18:38 • Daniela Espírito Santo
"Sim, aceito. Nesta e em todas as minhas vidas". Foi assim que Georgina Rodríguez anunciou ao mundo que foi pedida em casamento por Cristiano Ronaldo.
Uma fotografia do anel (com aquilo que aparenta ser um diamante de tamanho considerável) foi colocada no Instagram da espanhola, esta segunda-feira.
Em cerca de meia hora a publicação já ultrapassou o milhão de "gostos".
Georgina Rodríguez e o internacional português assumiram a relação há nove anos. Têm dois filhos em conjunto, sendo que Gio assume, juntamente com o futebolista, a educação dos cinco filhos do jogador. A vida do craque e das crianças é o principal enfoque do "reality show" da Netflix "Eu, Georgina", onde as aventuras do casal por Inglaterra, Espanha e, agora, a Arábia Saudita são plasmadas em - até ver - três temporadas.