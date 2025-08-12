Menu
  • Noticiário das 13h
  • 12 ago, 2025
Cinanima terá 110 filmes a competir e categoria nova para obras de "linguagem híbrida"

12 ago, 2025 - 12:08 • Lusa

Os 110 filmes em causa são oriundos de 25 países e, embora a organização não revele o número global de candidaturas, adianta que as escolhas do júri terão como resultado "uma edição focada na vitalidade e diversidade da animação mundial, e também na contínua aposta do festival na descoberta de novos talentos e na valorização de obras nacionais de excelência".

A 49.ª edição do Cinanima - Festival Internacional de Cinema de Animação de Espinho vai decorrer de 7 a 16 de novembro e terá 110 filmes em competição, 16 dos quais numa categoria nova para obras envolvendo "linguagens híbridas".

Segundo os organizadores do evento que é promovido pela Cooperativa Nascente e decorre em diferentes salas da referida cidade do distrito de Aveiro e Área Metropolitana do Porto, a nova rubrica chama-se "All Aboard / Todos a bordo" e tem como objetivo divulgar "a riqueza criativa e a diversidade formal da animação contemporânea, valorizando linguagens híbridas de intersecção visual e a promoção de uma visão plural e dinâmica".

Quanto à seleção completa do certame, os 110 filmes em causa são oriundos de 25 países e, embora a organização não revele o número global de candidaturas, adianta que as escolhas do júri terão como resultado "uma edição focada na vitalidade e diversidade da animação mundial, e também na contínua aposta do festival na descoberta de novos talentos e na valorização de obras nacionais de excelência".

Nesse contexto, a competição internacional de curtas-metragens terá 30 filmes em disputa, entre os quais diversas coproduções internacionais e três produções portuguesas: "Cão Sozinho" de Marta Reis Andrade, "Porque Hoje é Sábado", de Alice Eça Guimarães, e "Sequencial", de Bruno Caetano.

A competição de longas, por sua vez, irá distinguir a melhor entre as cinco obras selecionadas para essa categoria - e cujos títulos ainda não foram divulgados.

Já a competição nacional irá atribuir o Prémio António Gaio à melhor das oito obras selecionadas para essa categoria. Em análise estarão as três obras portuguesas já referidas por integrarem o concurso de curtas-metragens e ainda "Maleza", de Carina Pierro Corso, "Pietra", de Cynthia Levitan, "Saudade, talvez...", de José-Manuel Xavier, "SweetSpot", de Jorge Ribeiro e Paulo Patrício, e "The Hunt", de Diogo Costa.

Ao Cinanima de 2025 concorrem também 23 filmes realizados por estudantes - da Europa e de "países como Chile, China ou Singapura, confirmando a importância do festival enquanto plataforma de projeção de novos realizadores no cenário internacional" - e igualmente 28 obras de jovens cineastas - repartias por uma rubrica própria para realizadores menores de 18 anos e por outra exclusiva para diretores dos 18 aos 30 anos.

A organização do Cinanima realça que essas secções competitivas reservadas para cineastas mais jovens são particularmente interessantes porque, na história do festival, vêm constituindo "terreno fértil para o surgimento de novos criadores que utilizam a animação como ferramenta de expressão artística".

