Concentração de Góis espera 22 mil amantes de motos

A 32.ª Concentração Internacional de Motos de Góis, no distrito de Coimbra, decorre entre quinta-feira e domingo e tem como ambição atingir a lotação máxima de 22 mil participantes.

Em declarações à agência Lusa, o presidente do Motoclube de Góis, Nuno Bandeira, revelou que a edição deste ano conta com o 1.º Encontro Sidecar, que se junta ao 19.º Passeio de Vespas, ao 25.º Encontro Mini-Trail e à terceira edição do Encontro Feminino.

"Há dois anos esgotámos a lotação e nesta edição esperamos lotar também", salientou o dirigente, que espera cerca de 15 mil motas em trânsito na pequena vila de Góis, sede de um concelho com pouco mais de 3.800 habitantes.

Com um orçamento de 700 mil euros, a concentração motard de Góis, uma das maiores do país, ocupa novamente uma área de 17 hectares, nas margens do rio Ceira, afluente do rio Mondego, onde se localizam várias praias fluviais.

"A concentração é, há mais de três décadas, um ponto de encontro incontornável para a comunidade motard e para todos os que vivem este espírito de partilha. Trabalhámos para que esta edição seja, mais uma vez, motivo de orgulho para Góis e para o país", sustentou Nuno Bandeira.

Muita música e animação garantida

O evento acolhe participantes de cerca de duas dezenas de países, 120 expositores e um cartaz musical que junta Xutos & Pontapés, The Gift, Karetus, Peste & Sida, David Antunes & Midnight Band, Fade Out, The Peakles, Puro Rock e CRF.

Durante quatro dias, a Concentração Internacional de Motos de Góis conta com animação de rua e jogos de água no rio Ceira, exposições, uma feiras, um "sunset" e sessões de trabalho.

No dia de abertura, 14 de agosto (quinta-feira), o destaque da animação musical vai para a atuação da banda rock nacional Xutos e Pontapés e do grupo Puro Rock.

O também grupo português The Gift é o cabeça de cartaz do dia 15 (sexta-feira), numa noite em que atuam também os Karetus e os Fade Out.

No sábado sobe ao palco David Antunes e & The Midnight Band, os Peste & Sida e CRF.

A concentração, que envolve 400 voluntários na organização, termina no domingo, dia 17, de manhã com o habitual desfile pelas ruas de Góis.