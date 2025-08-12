Menu
“The Life Of A Showgirl”. Taylor Swift anuncia 12.º álbum

12 ago, 2025 - 11:50 • Redação

Taylor Swift fez a revelação no podcast “New Heights”. Sem data de lançamento, já está em pré-venda e marca o início de uma nova era, agora cor de laranja.

Taylor Swift revelou oficialmente o seu próximo álbum, The Life Of A Showgirl, ainda sem data de lançamento. O anúncio foi feito na madrugada desta terça-feira, num teaser especial do podcast “New Heights”, apresentado pelo namorado da cantora, Travis Kelce, e pelo irmão, Jason Kelce.

A especulação começou na véspera, quando o programa anunciou um episódio especial com um “convidado misterioso”, e fãs da cantora identificaram pistas ligadas à artista, incluindo imagens temáticas na cor laranja — agora confirmada como a cor da nova era de Swift.

O teaser mostrou Swift ao lado de Travis Kelce segurando uma pasta branca com as iniciais “TS” em laranja, revelando o nome do álbum, o 12.º da carreira da cantora, precisamente às 00h12 locais (5h12 em Lisboa) desta terça-feira, 12 de agosto. Dentro da pasta estava o novo álbum.

“Publicado às 12h12 AM de dia 12. O 12.º álbum de Taylor chama-se…”, lê-se na descrição.

Ainda sem data de lançamento, “The Life Of a Show Girl” já pode ser pré-encomendado na página oficial de Taylor Swift.

