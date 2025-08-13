Menu
Paredes de Coura arranca com Vampire Weekend

13 ago, 2025 - 17:57 • Lusa

Franz Ferdinand, Air, King Krule, Lola Young, Portugal e The Man, Sharon Van Etten são outros dos destaques da 31.ª edição do festival.

A 31.ª edição do Festival Paredes de Coura arranca esta quarta-feira com Vampire Weekend a encerrar a noite no palco principal e prolonga-se até sábado com bandas como Franz Ferdinand, Air, King Krule, Lola Young e Mk. Gee.

Portugal. The Man, Sharon Van Etten & The Attachment Theory e Zaho de Sagazan são outros dos cabeças de cartaz da "melhor edição de sempre" do evento, nas palavras do diretor do festival João Carvalho: "Digo sempre que é o melhor cartaz porque acredito sempre nisto", explicou, em declarações à Lusa esta semana.

No recinto do festival que se realiza na vila minhota de Paredes de Coura, no distrito de Viana do Castelo, apresentam-se ainda Black Country, New Road, DIIV, Perfume Genius, MJ Lenderman & The Wind, Nilüfer Yanya, Geordie Greep, Bar Itália, Jersey, Soft Play, Terno Rei ou Ana Frango Elétrico.

Nos quatro dias do festival, vai haver também música de La Mom, Ela Minus, Joey Valence & Brae, The Hellp, Cassandra Jenkins, Fat Dog, Lambrini Girls, Warmduscher, Hinds, Maruja, Don West, Cass McCombs, Gurriers, Being Dead, Badsista, Chastity Belt, Lander & Adriana, La Jungle, Dino d" Santiago, Linda Martini, Samuel Úria, Capicua, Cassete Pirata, Memória de Peixe ou Unsafe Space Garden.

Na edição deste ano do festival com um anfiteatro natural, foi introduzido o conceito "O dia a seguir", que leva música à praia fluvial do Taboão no domingo, até ao início da noite, para acompanhar a despedida.

O festival acolhe também três "podcast", um para cada dia do evento: a Lei da Paridade, Vamos Viajar na Maionese e A Leste do Couraíso, sobre a história do Paredes de Coura.

O festival de Paredes de Coura aconteceu pela primeira vez em 1993 por iniciativa de um grupo de amigos, do qual faz parte o atual presidente da câmara de Paredes de Coura, que queria organizar um evento dedicado ao rock independente.

