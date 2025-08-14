Baby Shark é um plágio? Supremo da Coreia do Sul diz que não

14 ago, 2025 - 13:15 • Redação
Os tribunais da Coreia do Sul rejeitaram uma acusação de plágio apresentada por um compositor norte-americano que argumentava que Baby Shark, a canção infantil que se tornou um fenómeno global, havia copiado a sua música. Segundo Jonathan Wright, a música Baby Shark usa uma cópia da linha de baixo e o ritmo de uma faixa sua de 2011.
No entanto, a justiça sul-coreana não concordou e concluiu que ambas as músicas se baseiam numa melodia tradicional de domínio público e que a versão da Pinkfong, lançada em 2015, apresenta diferenças suficientes para não ser considerada plágio.
A decisão foi tomada pelo Supremo Tribunal da Coreia do Sul e conhecida esta quinta-feira.
O caso foi iniciado em 2021 e Wright pedia uma indemnização de 21.700 dólares (18.563 euros).
Desde o lançamento, o vídeo Baby Shark Dance ultrapassou as 16 mil milhões de visualizações no YouTube, tornando-se um dos mais vistos da plataforma e um negócio milionário para a Pinkfong.