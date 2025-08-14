EuroDreams: Apostador português ganha segundo prémio

Um apostador com boletim registado em Portugal acertou no segundo prémio do EuroDreams desta quinta-feira, 14 de agosto de 2025

O segundo prémio vale dois mil euros, durante cinco anos.



Já segue a Informação da Renascença no WhatsApp? É só clicar aqui



Ninguém acertou no primeiro prémio.

A chave do sorteio do EuroDreams desta quinta-feira é composta pelos números 14 - 15 - 21 - 22 - 32 - 38 e pelo Número de Sonho 1.



Os sorteios realizam-se duas vezes por semana, à segunda-feira e à quinta-feira.

Os prémios atribuídos de valor superior a cinco mil euros estão sujeitos a imposto do selo, à taxa legal de 20%, nos termos da legislação em vigor.

A chave do EuroDreams constante neste artigo não dispensa a consulta do site do Departamento de Jogos da Santa Casa.